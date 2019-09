Inscrições para vagas remanescentes do Fies encerram nesta quarta-feira

O prazo para aqueles que pretendem iniciar o ensino superior com financiamento do governo ou de terceiros encerra nesta quarta-feira (11). Podem concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pessoas com renda mensal bruta familiar de até três salários mínimos e que tenham feito o Exame Nacinal do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010, desde que não tenha zerado a redação.

As vagas serão ocupadas conforme a ordem de conclusão das inscrições, que garantem ao candidato apenas a expectativa de direito à vaga remanescente para a qual se inscreveu. O candidato só terá a certeza de que conseguiu a vaga depois que validar as informações na instituição de ensino em até dois dias úteis após a inscrição.

Aqueles que não quitaram o financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo não podem se inscrever, assim como os que têm atualmente financiamento do Fies. Os candidatos já matriculados em instituições de ensino têm prazo maior para se inscrever, até 29 de novembro.

