Inscrições para vagas remanescentes do Fies iniciam nesta quarta-feira

O Ministério da Educação (MEC) deverá disponibilizar a partir desta quarta-feira (4) as inscrições relativas ao processo seletivo para bolsas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Interessados em garantir uma vaga no ensino superior deverão fazer a inscrição no site do programa. As vagas são relativas ao segundo semestre de 2019.

O edital com os prazos foi publicado na edição dessa segunda-feira (2) do Diário Oficial da União. As datas para participar do processo seletivo dependem da situação do estudante. Candidatos não matriculados em Instituição de Educação Superior têm até 11 de setembro para se inscrever. Para os matriculados, o prazo é 29 de novembro.

Para a inscrição, o candidato tem que atender às seguintes condições: ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, obtendo média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero; e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.