Inscrições para vestibular da UFRGS começam nesta segunda

Nesta segunda-feira (19), à meia-noite, abrem as inscrições para o vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os candidatos poderão se inscrever até o dia 16 de setembro no site da instituição e o valor da inscrição é de R$145. Quem obtiver a isenção do valor terá que se inscrever da mesma forma, com a diferença de não haver a cobrança.

As provas acontecerão em dois finais de semanas consecutivos, 23, 24 e 30 de novembro e 1º de dezembro, iniciam todos os dias às 15h e terão duração de 4 horas e 30 minutos. A única exceção será para os candidatos sabatistas, que têm horário diferenciado assegurado. As provas acontecerão, como já de costume, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí.

Mudanças

Além do concurso acontecer mais cedo neste ano, a necessidade de prova de habilitação específica para os cursos de Artes Visuais e Teatro acabou. Apenas os interessados no curso de Música devem realizar testes específicos, que acontecerão entre 29 de setembro e 3 de outubro. Outra mudança está no uso da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como incremento no concurso vestibular. Diferente dos anos passados, essa opção não está mais disponível. Mesmo assim, 30% das vagas da UFRGS seguem destinadas pelo ingresso via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa a pontuação do exame nacional.

Informações específicas podem ser verificadas no edital.

