Inscrições para vestibular especial de verão começam dia 3

As inscrições para o vestibular especial de verão da Universidade Feevale começarão na próxima ça-feira, dia 3. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 3 de fevereiro, nos câmpus da Instituição ou pelo site www.feevale.br/vestibular. O processo seletivo para ingresso nos cursos com vagas remanescentes do vestibular ocorrerá por meio de prova de redação. Esta será realizada no dia 6 de fevereiro, das 19h30min às 21h, no Câmpus II (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo).

Os inscritos no vestibular realizado em novembro, que efetuaram pagamento da taxa de inscrição, participaram do processo seletivo e não obtiveram classificação em nenhum curso, estarão isentos do pagamento da taxa para este vestibular. Os demais candidatos deverão pagar R$ 30,00. No total, são 1.170 vagas, distribuídas em 34 cursos, entre presenciais e a distância.

Comentários