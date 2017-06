InscriÃ§Ãµes Prorrogadas: Faculdade Senac Porto Alegre oferece qualificaÃ§Ãµes gratuitas para garÃ§ons

Segundo dados da Abrasel Brasil, o setor de bares e restaurantes gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, uma expansão anual em torno de 10%. Já a área da Hotelaria, conforme o Ministério do Turismo, planeja investir R$ 12,8 bilhões até 2020. Com isso, serão 408 novos empreendimentos no segmento, o que pode acarretar um crescimento de 65%. Visto que a qualidade no atendimento é muito apreciada pelos clientes e com o objetivo de aprimorar e acrescentar novas técnicas aos garçons, a Faculdade Senac Porto Alegre prorrogou as inscrições do curso de Excelência no Atendimento para Garçom. Para participar é necessário realizar inscrição até o dia 29 de junho através do site www.senacrs.com.br/mastergarcom.

O curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental Completo e renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Em sua primeira edição, em 2016, o Master Garçom capacitou cerca de 1500 estudantes.

O projeto é resultado de uma parceria com o Governo do Estado, a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), o Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do RS (Sindihotel), o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br.

