Inscrições prorrogadas para o Prêmio Vencedores do Agronegócio 2016 da Federasul

A Federasul prorrogou as inscrições para o 4° Prêmio Vencedores do Agronegócio – Edição 2016 até 26 de setembro. A oportunidade dá visibilidade acases de sucesso de empresas e pessoas físicas ligadas direta ou indiretamente ao agribusiness do Rio Grande do Sul. Fichas de inscrição, regulamento e roteiro para elaboração dos cases estão disponíveis no link (www.agro2016.eventize.com.br).

O Prêmio Vencedores do Agronegócio – Troféu Três Porteiras foi concebido para identificar iniciativas vencedoras, envolvendo os negócios dentro do complexo da produção rural, nas áreas do varejo, da indústria e dos serviços. A iniciativa visa reconhecer o mérito de estratégias bem sucedidas nas cadeias produtivas do agronegócio do Rio Grande do Sul, para que sirvam de estímulo em consonância com a missão da FEDERASUL de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Também objetiva destacar os vencedores para que se tornem referência à sociedade gaúcha pela força empreendedora, criativa e de competência na resolução de desafios.

Os cases serão avaliados obedecendo os critérios de criatividade e inovação, estratégia de negócio, ferramenta de marketing e resultados obtidos. Os nomes dos vencedores serão divulgados em coletiva de imprensa e a solenidade de entrega da premiação será em outubro nas comemorações dos 89 anos da FEDERASUL.

Comentários