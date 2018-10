Inspetorias de Defesa Agropecuária (IDAs) da Secretaria da Agricultura receberão reforma

Começa ainda neste ano a reforma de 15 Inspetorias de Defesa Agropecuária (IDAs) da Secretaria da Agricultura. A medida foi aprovada na manhã desta segunda-feira (29), durante Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa-RS). Os conselheiros aprovaram a liberação de recursos após recebimento de projeto da Secretaria informando que localidades estratégicas precisam de reparos e melhorias.

Os imóveis, que pertencem ao patrimônio da Seapi, devem receber revitalização em diversos pontos como parte elétrica e estrutural. O projeto, considerado prioritário tendo em vista a expectativa de avanço de status sanitário, deve começar pelas inspetorias localizadas perto das fronteiras com o Uruguai e Argentina ou que recebem fluxo destes países.

Conforme o diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Seapi, Antonio Carlos Ferreira Neto, além de melhorar as condições de trabalho para os servidores e o atendimento ao público, as obras vão permitir economia ao estado. “Hoje, em função das más condições de alguns prédios, temos inspetorias em prédios locados. Com as reformas, as unidades poderão voltar aos imóveis próprios”, frisa.

Inspetorias que receberão melhorias nos próximos meses:

Alegrete, São Gabriel, Bagé, Caçapava do sul, Dom Pedrito, Pelotas, Pinheiro Machado, Santa Vitória do Palm\ar, São Lourenço do Sul, Bossoroca, Santiago, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, Itaqui e Quaraí.

