Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

A partir do recebimento da notificação, o segurado tem 30 dias para agendar o atendimento em uma agência do INSS Foto: Divulgação/INSS Segurados com benefícios suspeitos de irregularidades serão convocados pelo INSS para prestar esclarecimentos. (Foto: Divulgação/INSS) Foto: Divulgação/INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que está notificando 1,84 milhão de aposentados e pensionistas cujos benefícios possuem indícios de irregularidades que, se confirmadas, podem resultar na suspensão dos pagamentos.

A identificação dos casos suspeitos é resultado da implantação, em abril deste ano, de um sistema que verifica automaticamente a folha de pagamentos dos 35 milhões de beneficiários do órgão.

Desde o início das varreduras mensais no sistema, a quantidade de casos com possíveis irregularidades cresceu 1.350% na comparação com 2018. Beneficiários que caírem nesse pente-fino automático serão notificados por meio de carta, com aviso de recebimento.

A partir do recebimento da notificação, o segurado tem 30 dias para agendar – pelo telefone 135 ou no site meu.inss.gov.br – o atendimento em uma agência da Previdência. Ao comparecer ao posto do órgão, o cidadão deve apresentar a documentação solicitada para a correção da falha que gerou a convocação.

Se não houver resposta ou a explicação for insatisfatória, o benefício será suspenso, e o segurado contará com mais 30 dias para apresentar a sua defesa. Só após o esgotamento desse prazo é que o benefício será cortado.

