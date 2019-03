A instabilidade volta a atuar em alguns pontos do estado nesta quarta-feira (27). Há possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo da faixa leste e da região sul, mas o sol ainda deve predominar em todas as regiões. As temperaturas são baixas no início da manhã e não devem subir muito ao durante o dia. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 14°C e 25°C.

