O ar úmido associado a um sistema de baixa pressão mantém instabilidade até o fim da semana em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre as nuvens mas no decorrer do dia há o risco de chuva forte e de curta duração em alguns pontos da cidade. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 17°C e a máxima de 30°C.

