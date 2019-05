Áreas de instabilidade seguem atuando em todo o estado nesta quinta-feira

A quinta-feira (23) será mais um dia de tempo nublado no Rio Grande do Sul. A chuva deve chegar, ainda pela manhã, para todas as regiões do estado e não se descarta a possibilidade de trovoadas.

As temperaturas não devem ter grandes varições ao longo do dia e, em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 16°C e 20°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Farroupilha: 12 | 16

Pelotas: 13 | 19

Cachoeira do Sul: 14 |19

Santana do Livramento: 9 | 17

Passo Fundo: 12 | 17

Santo Ângelo: 13 | 18

Bagé: 9 | 17