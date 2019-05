Instabilidades voltam a atuar no estado nesta segunda-feira

Depois de um fim de semana de sol, a segunda-feira (27) já iniciou com chuva no Rio Grande do Sul. O tempo permanece nublado na maior parte do dia e as instabilidades atingem todas as regiões, principalmente na metade norte. Não se descarta a possibilidade de temporais com descargas elétricas e granizo.

As temperaturas são agradáveis desde as primeiras horas da manhã e, em Porto Alegre, as marcas variam entre 17°C e 22°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 14 | 18

Pelotas: 14 | 23

Cachoeira do Sul: 16 |22

Alegrete: 15 | 21

Erechim: 13 | 18

Santa Rosa: 17 | 19

Bagé: 13 | 21

