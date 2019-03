O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (22), mas o a chuva também pode chegar para a maioria das regiões. As instabilidades atuam principalmente durante a tarde em áreas mais ao leste do estado. As temperaturas são baixas pela manhã e não devem subir muito ao longo do dia. Em Porto Alegre, a máxima não passa de 25°C.

