Instabilidades voltam a predominar em todo o estado

Depois de uma quarta-feira de tempo firme, a chuva volta para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (30). As instabilidades atingem todo o estado ao longo do dia, mas a metade norte deve ter chuva forte logo cedo e não se descarta a possibilidade de temporais, com descargas elétricas e granizo.

As temperaturas são baixas neste início de manhã e não devem subir muito durante a tarde. Na Capital, os termômetros variam entre 14°C e 18°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Farroupilha: 12 | 15

Rio Grande: 14 | 18

Santa Maria: 13 | 17

Santana do Livramento: 11 | 14

Passo Fundo: 13 | 18

Santo Ângelo: 14 | 19

Bagé: 11 | 15

