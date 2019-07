Instagram oculta número de curtidas a partir de hoje no Brasil

Nesta quarta-feira (17), Instagram inicia testes para ocultar o número de curtidas em postagens no Brasil. Segundo a empresa, a intenção é que que o público se concentre mais no conteúdo compartilhado do que na quantidade de curtidas. “Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias”, disse a companhia via nota.

Na prática, apenas o dono do perfil continuará sabendo quantas curtidas suas publicações receberam. Os seguidores não terão mais acesso ao número de “likes”. A visualização ficará assim:

O teste começou no Canadá, em maio. Para o Instagram, os primeiros resultados são animadores, mas ainda é preciso analisar como a mudança afeta a experiência dos usuários no aplicativo.

