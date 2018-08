Instagram sofre invasões de contas com e-mail russo e imagens de filmes

O Instagram anunciou que está investigando um problema que está deixando pessoas com “dificuldades para acessarem suas contas”. A empresa não apontou o motivo, mas, segundo apontou uma reportagem do site “Mashable”, uma onda de invasões está alterando os e-mails dos usuários para um endereço russo (normalmente do provedor mail.ru) e colocando cenas de filmes como fotos de perfis – além de alterar a senha, o que deixa as pessoas incapazes de acessarem suas contas.

Em uma semana, o “Mashable” identificou 899 usuários reclamando no Twitter sobre esses ataques. Usuários também publicaram sobre o assunto no Reddit e o Google Trends identificou um aumento no número de pesquisas sobre “Instagram hacked”.

O blog Segurança Digital recebeu um relato de um brasileiro que também foi vítima de um ataque semelhante. Não se sabe qual o intuito dos invasores, já que até o momento não há qualquer registro de publicações indevidas para a realização de spam (como aconteceu no caso das propagandas falsas de óculos Ray-Ban). As únicas mudanças percebidas são a remoção da biografia e a alteração da foto do perfil, normalmente com uma cena ou personagem de filme. O Mashable classificou os ataques como “bizarros”.

Também não se sabe como os invasores obtiveram acesso às contas. De acordo com o “Mashable”, até pessoas que usam a autenticação de dois fatores acabaram vítimas do problema.

Como o Instagram envia um e-mail para a redefinição da senha, quem teve a conta hackeada está com dificuldade para reavê-la, já que o e-mail de redefinição de senha é enviado para o novo endereço configurado pelo invasor. O Instagram tem um processo específico para quem perdeu totalmente o acesso à conta, mas nem sempre obtém-se êxito ao fim do processo.

Ataques “destrutivos” como este, que fazem a vítima perder totalmente o controle da conta, são incomuns. Depois que uma conta é hackeada, ela tende a perder rapidamente seus seguidores e, com isso, sua relevância. Em muitos casos, a preferência do invasor é manter a discrição para conseguir fazer publicações comerciais não autorizadas nos perfis.

Dicas do Instagram para quem teve a conta hackeada:

– Se você recebeu um e-mail nosso com uma notificação sobre uma alteração em seu endereço de e-mail e você não iniciou essa alteração, clique no link marcado como “reverter esta alteração” no e-mail e altere sua senha.

– Aconselhamos a escolher uma senha forte. Use uma combinação de pelo menos seis números, letras e sinais de pontuação (como! E &). Deve ser diferente de outras senhas que você usa em outros lugares da internet.

– Você também pode usar as etapas descritas aqui para restaurar sua conta. Por favor, use um novo endereço de e-mail seguro para restaurar sua conta.

– Por fim, revogue o acesso a aplicativos suspeitos de terceiros e ative a autenticação de dois fatores para obter segurança adicional. Nossa autenticação de dois fatores atual permite que as pessoas protejam suas contas por meio de SMS. Estamos trabalhando em uma funcionalidade adicional de dois fatores que será compartilhada em breve.

