Tecnologia Instagram, WhatsApp, operadoras e outros serviços ficaram fora do ar nesta semana

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Internautas enfrentaram dificuldades com redes sociais e alguns sites. (Foto: Reprodução)

Não são apenas as redes sociais de Mark Zuckerberg que estiveram enfrentando instabilidade nesta semana, quando foi registrado uma quantidade assustadora de reportes de instabilidade em vários serviços na internet.

Além de mensageiros como WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger, redes sociais como Facebook, Instagram e até mesmo o Twitter chegaram a enfrentar problemas. Além disso, operadoras de telecomunicações brasileiras também estiveram instáveis.

Usuários reportaram no DownDetector que Vivo, TIM, Claro, Oi, NET e Copel não estavam entregando os serviços de conexão à web adequadamente. Diversos bancos também estiveram recebendo alguns reportes de instabilidade, mas não a níveis que fossem considerados fora da normalidade pelos responsáveis. Até mesmo o gamer Free Fire esteve com dificuldades para manter os jogadores conectados.

Situação pior nas redes sociais

Os piores casos, entretanto, foram do Instagram, Facebook e do portal Terra. O WhatsApp e as operadoras de telefonia chegaram logo em seguida, acompanhadas por alguns bancos e o Twitter.

No caso do WhatsApp, as regiões mais afetadas foram aqui na América do Sul — em especial o Brasil —, México e Europa. Os primeiros picos de reportes de falhas foram registradas na noite de quarta (27), mas dispararam a partir da manhã do dia seguinte, quinta-feira (28).

O problema começou por volta das 11h também para o Instagram, mas afetou o Brasil apenas de forma pontual, com foco de instabilidade em São Paulo. Os piores casos foram registrados nos EUA e norte da Europa.

Algo similar aconteceu com o Facebook, mas o foco de instabilidade mais grave no Brasil foi Curitiba. Globalmente, a América do Norte é a região mais afetada segundo o DownDetector.

Instagram afetado

Quem tentou publicar fotos no Instagram ou atualizar os Stories também enfrentou dificuldades: o aplicativo que pertence ao Facebook apresentou instabilidades em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. Devido aos problemas, o feed do serviço parou de carregar e a versão web chegou a ficar totalmente fora do ar.

De acordo com o site DownDetector, que mapeia a situação dos principais serviços na web, o problema começou e como de costume, muitos usuários descontentes foram ao Twitter reclamar da situação, o que colocou o nome da rede social entre os assuntos mais comentados do dia.

Além do feed principal da rede social não estar carregando e a versão web ficar instável, o popular recurso de Stories também deixou de funcionar. Os usuários até puderam visualizar posts que estão armazenados em cache, mas era impossível realizar ou apagar publicações, segundo relatos no Twitter.

A instabilidade também afetou outras áreas do aplicativo. Enquanto pesquisas ainda podiam ser feitas, certos conteúdos não estavam carregando e os perfis apareceram sem publicações.

Para os usuários, a forma mais simples de contornar a situação foi tentar sobreviver sem as redes sociais durante a crise.

