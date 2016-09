Instalado piso inferior de restaurante sobre o Guaíba

O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, acompanhou na manhã desta segunda-feira (19), a instalação do anel inferior, que constitui o piso do restaurante que fica sobre o Lago Guaíba e faz parte do projeto de revitalização da orla. O içamento da estrutura metálica, com 21 metros de diâmetro e 35 toneladas, levou 27 minutos para ser realizado e mobilizou cerca de 20 trabalhadores. A ação foi acompanhada pelas equipes técnicas da prefeitura e empresas responsáveis pela obra.

Fortunati ressaltou o estágio avançado das obras, que já estão com 60% dos trabalhos concluídos. “Esse restaurante, sobre a água, mostra que temos condições de oferecer aos porto-alegrenses e visitantes opções muito qualificadas de lazer, de entretenimento. É um empreendimento que vai mudar a cara da cidade e aproximar, cada vez mais, a população dessa área que oferece o pôr do sol que é um dos mais bonitos do mundo”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário de Obras e Viação, Rafael Fleck, o restaurante será todo climatizado e contará com piso, paredes e teto em vidro. “Essa ação consolida a evolução dos serviços e contribui para que essa primeira etapa da obra, chamada de Parque Urbano da Orla do Guaíba – Trecho 1, seja concluída até o final de dezembro”, explicou Fleck.

No momento estão sendo executados pilares, lajes e vigas nas edificações em terra. Nas edificações em água está sendo executada também a montagem das estruturas metálicas dos deques. Ao todo serão revitalizados cerca de 10 hectares, da beira do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias.

O projeto é assinado pelo escritório do arquiteto paranaense Jaime Lerner, com investimento de R$ 65 milhões, e conta com o financiamento da Corporação Andina de Fomento.

