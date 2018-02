Instituições levam ações que incentivam a prevenção do câncer de mama ao Litoral Norte

O instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA) e a ABAMI (Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral) uniram forças e estiveram no último final de semana promovendo diversas atividades como palestras sobre os cuidados com a saúde das mamas, flashmob, sorteio de brindes, distribuição de material informativo, vendas de produtos institucionais e customização de camisetas, o ponto de encontro foi na praia de Xangri-lá, ao lado do Bali Hai.

O Programa MAMA Verão é voltado para o publico do Litoral gaúcho, as atividades serão realizadas no dia 4 de fevereiro, em Alusão ao Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa promovida pelo UICC (União Internacional de Controle do Câncer) na qual a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e o IMAMA (Instituto da MAMA do Rio Grande do Sul) apoiam.

A iniciativa surgiu com o intuito de unir pessoas no Dia Mundial do Câncer, realizado no dia 04 de fevereiro, para combater os impactos globais da doença. A campanha “NÓS PODEMOS. EU POSSO.” mostra que todos – juntos ou individualmente – podem fazer a sua parte para combater o câncer e evitar milhares de mortes desnecessárias pela doença. Vestindo rosa, os voluntários percorrem várias cidades, dando ênfase para a importância da causa.

O evento contou com apoio da Prefeitura de Xangri-lá e a parceria da Água da Pedra e Hospital Moinhos de Vento. Nas últimas semanas de janeiro a iniciativa também chegou a Tramandaí (no dia 20) e em Imbé (no dia 27) onde foram promovidas ações como distribuição de material informativo, venda de produtos institucionais, palestra sobre os cuidados com a saúde das mamas e customização de camisetas.

IMAMA e ABAMI Unidos pela prevenção, alertam que apenas com o diagnostico precoce o câncer de mama pode ter até 95% de chances de cura e este diagnóstico é feito através de informação e cuidado. Toda mês o IMAMA promove encontros que possam conscientizar as pessoas da importância da prevenção. As ações são realizadas pelos voluntários do Instituto, que abriu novas inscrições para capacitação, agendada para esta terça-feira (06), das 14h às 17h, na rua Dr. Vale, em Porto Alegre.

Para se juntar às ações realizadas pelo IMAMA, os interessados podem entrar no site.

Deixe seu comentário: