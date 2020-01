Notas Brasil Instituições oferecem vagas para pessoas trans por meio do Sisu

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Três instituições públicas de ensino superior oferecem neste semestre 140 vagas para estudantes trans por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) disponibiliza 84 vagas; a Fundação Universidade Federal do ABC, 40; e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 18.

