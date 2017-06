Instituto do CÃ¢ncer Infantil promove brechÃ³ beneficente

O Brechó Beneficente do Instituto do Câncer Infantil, que acontece sempre no último sábado do mês, será realizado no dia 24, das 9h às 16h, na sede da instituição, na Rua São Manoel, nº 850, com entrada gratuita.

Criado com o objetivo de arrecadar recursos, que serão direcionados à assistência de crianças e adolescentes com câncer, a iniciativa é fruto da doação generosa de pessoas da comunidade, solidárias com a causa proposta pelo ICI: a de salvar vidas.

O brechó conta com vários artigos em promoção, entre vestuário e calçados masculino e feminino, além de acessórios, como bolsas e bijuterias. Nesta edição, duas peças calças jeans saem por apenas R$ 5,00, sapatos a partir de R$ 5,00 e botas a partir de R$ 15,00. Mais informações pelo telefone 3331.8704.

Sobre o Instituto do Câncer Infantil

O Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que há 25 anos tem como propósito aumentar os índices de cura da doença. Referência na assistência de crianças e adolescentes com câncer, o ICI já assistiu milhares de pacientes, com todo o auxílio necessário para o tratamento.

Por meio do ICI, crianças e adolescentes contam com apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, medicamentos e exames especiais. Suas famílias também recebem apoio assistencial com auxílios de vestuário, calçados e alimentos. Além disso, o Instituto também desenvolve projetos de Pesquisas Científicas, dedicados ao avanço de novos tratamentos para o câncer infantojuvenil.

Com o apoio da sociedade gaúcha, o ICI desenvolve ações que alertam e conscientizam a população para o diagnóstico precoce da doença. Através de seus eventos, como a tradicional Corrida pela Vida, o Instituto mobiliza a comunidade e reúne milhares de pessoas em prol da causa.

Serviço

Evento: Brechó do ICI

Data: 24 de junho de 2017

Horário: das 09h às 16h

Local: Sede do ICI

Endereço: Rua São Manoel, 850 – Bairro Rio Branco, Porto Alegre

