Instituto da Criança com Diabetes participa da campanha nacional da ADJ Diabetes Brasil sobre Retinopatia Diabética

Com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do diabetes e do controle glicêmico para prevenção de complicações do diabetes, a ADJ Diabetes Brasil realiza no Rio Grande do Sul, em parceria com o ICD – Instituto da Criança com Diabetes a campanha nacional Fique de olho – Retinopatia Diabética.

A iniciativa já passou por Brasília, Birigui (interior de São Paulo), Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte, e no próximo dia 28 de outubro, será a vez de Porto Alegre receber a ação no Instituto da Criança com Diabetes (ICD) com palestras ministradas pelo médico endocrinologista Dr.Balduino Tschiedel, Diretor Presidente do ICD, juntamente com o oftalmologista Dr. Abdo Abed e a jornalista Vanessa Pirolo. Na ocasião, os profissionais irão abordar temas como “A Importância do Controle Glicêmico” e os “Aspectos práticos da prevenção da retinopatia diabética”, entre outros assuntos. O evento é gratuito e acontecerá das 9h às 12h, mas as pessoas interessadas deverão se inscrever pelo e-mail eventos@icdrs.org.br.

Alerta sobre a doença

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui 16 milhões de pessoas com diabetes. O porcentual de homens de Porto Alegre que apresentou o diagnóstico de diabetes dobrou (112,8%), entre os anos de 2006 e 2017, dados estes da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, publicada em julho de 2018.

Dados da pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apontam que 77,2% dos indivíduos com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento no país, o que ocasiona sérias complicações. Uma delas é a retinopatia diabética, que afeta cerca de 40% das pessoas com diabetes.

As altas taxas de glicemia degeneram a retina e, com o tempo, a visão pode ser afetada, sendo a principal causa de cegueira. A retinopatia diabética pode ser de dois tipos: a não proliferativa, forma inicial da doença que é detectada quando os vasos do fundo do olho estão danificados, causando hemorragia e vazamento de líquido da retina, chamado de Edema Macular Diabético; e a proliferativa é diagnosticada quando os vasos da retina ou do nervo óptico não conseguem trazer nutrientes para o fundo do olho e por consequência, há formação de vasos anormais, que causam o sangramento.

Além de sensibilizar as pessoas sobre os riscos da retinopatia diabética, a campanha também tem como objetivos específicos: educar as pessoas para que mudem seus hábitos e consigam controlar as taxas de glicemia e incentivar a visita ao oftalmologista regularmente, para realizar os exames preventivos de visão.

Para a realização destas ações, a ADJ Diabetes Brasil conta com o apoio da Abbott, da Allergan e da Novartis. Mais informações podem ser acessadas no www.adj.org.br.

Programação – Fique de olho – Retinopatia Diabética

9h00 – Abertura – Jornalista Vanessa Pirolo

9h15 – A importância do controle glicêmico – Dr. Balduino Tschiedel

10h15 – Coffe Break

10h30 – Aspectos práticos da prevenção da retinopatia diabética – Dr. Abdo Abed

11h15 – Influência da Farmacovigilância no tratamento – Jornalista Vanessa Pirolo

Sobre o Instituto da Criança com Diabetes (ICD)

O ICDRS é uma entidade privada sem fins lucrativos, em funcionamento desde janeiro de 2004, completando este ano 15 anos de atendimento ao paciente. Presta assistência interdisciplinar a 4.000 crianças e jovens com diabetes Tipo 1, através de um Programa de Educação Continuada em Diabetes, Tratamento (com acesso também a novas tecnologias) e Assistência Social, em uma infraestrutura completa com Hospital-Dia, Ambulatório e Hot Line, uma linha telefônica para atendimento específico aos pacientes, familiares e cuidadores.

Sobre a ADJ Diabetes Brasil

Fundada em 10 de março de 1980, a ADJ Diabetes Brasil é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, legalmente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Seu objetivo é promover educação nesse campo para pessoas com diabetes, familiares, profissionais de saúde e comunidade.

Atende gratuitamente as pessoas com todos os tipos de diabetes, de qualquer faixa etária e classe socioeconômica. Oferece um trabalho integrado realizado por uma equipe multidisciplinar.

A ADJ está em contagem regressiva para celebrar seus 40 anos de existência em 2020 e já começa a planejar suas iniciativas para marcar seu aniversário.

