Instituto da Criança com Diabetes promove atividades no Dia Mundial do Diabetes, celebrado na próxima quarta-feira (14)

Este ano, de forma mais enfática, foram retomadas as ações de alerta para o Diabetes com informações sobre o tratamento e suas complicações, através da campanha Novembro Diabetes Azul, após sua reinserção no Calendário Nacional do Ministério da Saúde. Por meio do mote “Família e Diabetes” a campanha 2018 ressalta a importância do núcleo familiar no manejo da doença.

Sendo o Diabetes um dos principais problemas de saúde pública e com o aumento impactante de pessoas com diabetes no Brasil (acima de 14 milhões) e no mundo (acima de 400milhões) e visto que o conhecimento da população geral se faz necessário para a redução das complicações e internações hospitalares, o ICD (Instituto da Criança com Diabetes) faz parte desta campanha.

Dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, o ICD promove um dia de ação, das 9 às 17 horas, na sede da instituição, aberto a comunidade de Porto Alegre e região. A programação contará com diversas atrações, tais como: ICD Talk, com participação de profissionais da equipe interdisciplinar do ICD, pai de paciente; atletas; coaching; grupo de mães abordando e transmitindo suas vivências, além de aula de CrossFit com o Educador Físico da instituição. O ICD é a única instituição que abriga um Box de CrossFit infanto juvenil e certificado internacionalmente pela CrossFit. Contará também com estações de alimentação saudável e tecnologias em stands; atividades lúdicas; verificação de glicemia capilar, pressão arterial e circunferência abdominal.

Dados sobre diabetes:

Em 25 anos, o diabetes enfrentará um aumento de 48%.

O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de diabetes Tipo 1, em crianças e adolescentes, com aproximadamente 88.300 casos.

Dia Mundial do Diabetes: 14 de novembro de 2018 / Rua Álvares Cabral, 529 – 3º andar – Porto Alegre / RS / 09h às 12h – Manhã e 13h30min às 17h – Tarde. Mais informações: (51) 3341-2450 ou no site http://www.icdrs.org.br/dia-mundial-do-diabetes/

