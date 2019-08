Instituto da Mama promove flashmob e exposição no Bourbon Country

Porto Alegre é a segunda Capital com maior incidência de câncer de mama no Brasil. Por isso, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e suas guerreiras, vitoriosas e voluntarias chamam a atenção para o diagnóstico ágil e celebram a vida com a abertura da Exposição Imama Love POA no Dia Nacional do Voluntário, nesta quarta-feira (28), às 20h, no 2° andar Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 100 – Passo d’Areia).

O lançamento será marcado por um flashmob promovido por voluntárias do Imama. A mostra apresenta estampas para vestir, criadas pela artista visual Jeannine Krischke na série “POA de cenário à personagem”.

As peças são inspiradas em cenas do patrimônio cultural e ícones da cidade como a Biblioteca Pública e o viaduto Otávio Rocha. As roupas com as estampas de Porto Alegre são vestidas por pacientes, vitoriosas e voluntárias e as imagens captadas pelas lentes dos fotógrafos Laercio Lacerda e Sabrina Gabana. A Mostra fica no Bourbon Country até 28 de setembro. São parceiros do evento Simone Di Domenico e Posclick Photo Album.

SERVIÇO:

Onde: Bourbon Country – 2° andar em frente à loja Siberian Av. Túlio de Rose, 100 – Passo d’Areia)

Aberto ao público

Deixe seu comentário: