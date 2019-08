Instituto de Pesquisa Gianelli Martins apresenta revista com dados do Biodiesel no Brasil e Rio Grande do Sul

A Rede Pampa recebeu nesta quinta-feira (08), o advogado e coordenador do Instituto de Pesquisa Gianelli Martins, Odacir Klein, que exibiu o panorama dos efeitos positivos da produção de Biodiesel no Brasil. Além disso, ele apresentou uma revista com dados que demonstram a importância e os benefícios do biocombustível e seus reflexos no Rio Grande do Sul.

“Nós temos benefícios econômicos, sociais e ambientais, hoje a mistura obrigatória no país de biodiesel diesel é de 10%, nós vamos ter agora, uma mistura obrigatória de 11% e daqui há cinco anos nós vamos ter uma mistura obrigatória de 15%”, destaca Klein.

Segundo dados da revista, o estado gaúcho é responsável por 6% do consumo nacional de óleo diesel, produzindo de 27% a 30% do biodiesel vendido nos leilões para a mistura, que é obrigatória em todo o país.

“O faturamento das usinas gaúchas com as entregas de biodiesel resultantes dos leilões em 2018 foi de R$ 4,09 bilhões, sobre os quais houve incidência de ICMS de aproximadamente R$ 200 milhões, que foram aplicados pelo poder público na busca do bem-estar da população”, afirma o texto da publicação.

Outro fator positivo que a produção do biodiesel proporciona é a geração de empregos diretos, beneficiando mais de 1,5 mil pessoas, em um momento em que o país enfrenta sérios problemas com o desemprego. A saúde também ganha com a utilização do biodiesel. Se for misturado com o óleo diesel, ele pode eliminar totalmente a fuligem, que é considerada o principal fator de causa das doenças pulmonares.

“O óleo de soja garantiu o Programa, mas estimulou o aproveitamento de matérias-primas como sebo bovino, outras gorduras animais e inclusive óleo reciclado, que tinham escasso ou nenhum valor comercial e eram descartados, em muitos casos, com sérios reflexos ambientais”, salienta a redação da revista “Efeitos Positivos da Produção de Biodiesel”.

