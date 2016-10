Instituto do Câncer Infantil abre as portas de sua nova sede em Porto Alegre

A manhã da última quarta-feira foi histórica para uma instituição que chega aos seus 25 anos com chave de ouro, tendo muito a comemorar. O ICI (Instituto do Câncer Infantil) inaugurou neste dia sua nova sede, na rua São Manoel, na Capital. A obra levou dois anos para ser completada, representando um montante de nove milhões de reais, obtidos com recursos de 12 mil doadores. As novas instalações motivam e orgulham diretoria, voluntários e comunidade. São quatro andares totalmente equipados para atendimento em áreas multidisciplinares aos pacientes e seus familiares. Além de salas de exames, atendimento assistencial, consultórios médicos e odontológico, todo um andar é dedicado à recreação dos doentes. Mas não fica nisso, oficinas de artesanato e artes ficam ao dispor dos familiares, incluindo espaço de descanso e banho, numa extensão aos cuidados ofertados pela instituição durante o tratamento médico.

As pesquisas científicas nas áreas Celular e Molecular, Clínica e Epidemiológica e de Bioinformática igualmente ganharam espaço na nova sede, pois o objetivo maior do ICI é a cura, hoje na casa de 73% dos pacientes, cuja faixa etária de maior incidência da doença é entre zero e 19 anos. Por trás desta meta, está o acompanhamento permanente de cada um deles, mesmo depois da cura. Segundo o presidente do ICI, Algemir Brunetto, “queremos acompanhar os passos dos pacientes até seus 90 anos de idade”, o que demonstra a preocupação da instituição no cumprimento de suas propostas.

“Temos projetos lindos”, afirma com entusiasmo o médico oncologista Algemir Brunetto. Diz ele, que até então todos os encaminhamentos por parte do Instituto vinham sendo direcionados ao Hospital de Clínicas, pela sua vocação enquanto hospital universitário e pelo atendimento nesta área, de alta complexidade, exigindo um conjunto de especialistas e apoio que não é qualquer hospital que pode oferecer. Os planos do ICI são de estender a partir de agora para a Santa Casa e hospitais da PUC e Conceição, além de todo o Estado e ainda Santa Catarina.

Um Call Center ganha força, otimizando a comunicação entre o ICI e pacientes e familiares, ofertando orientação sobre diagnóstico e tratamento. “Estamos criando uma rede nos 40 principais centros brasileiros, que ficará sob nossa coordenação”.

Mesmo diante de toda esta nova estrutura que o ICI passa a disponibilizar em solo gaúcho, a sustentabilidade de sua operação continua a depender de doações de pessoas físicas e jurídicas, hoje recebidas por instituições financeiras parceiras como o Banco do Brasil (Ag. 1899-6 conta 600.007-x), Banrisul (Ag. 0077 conta 06.002010-6) e Sicredi (Ag. 0116 conta 54.461-2). Como atesta o presidente do Conselho Deliberativo do ICI, o jornalista Lauro Quadros, “o sucesso da instituição está na sua credibilidade e na ausência de protagonismo”, fatores que também sinalizam esta trajetória que enaltece os passos traçados pela instituição no RS nos seus 25 anos de atividades.

