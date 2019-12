Acontece Instituto do Câncer Infantil e Pestana Leilões promovem leilão especial de Natal com camisas autografadas da dupla grenal

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Evento será na modalidade online com lances a partir da próxima semana e arremates dia 16 de dezembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma ótima oportunidade para aliar solidariedade e amor pelo clube de futebol através da edição de natal do Leilão da Coragem, promovido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pestana Leilões. O evento será realizado na modalidade online, com lances a partir desta segunda-feira (9) e arremates no dia 16 de dezembro, às 13h, no site oficial da Pestana. O valor inicial das camisas parte de R$150 e pode ser parcelado no cartão de crédito.

Todas as camisas doadas pelos jogadores estão autografadas, possuem o patch do mascote do ICI, Leão da Coragem, e foram usadas em jogos de 2019 em que o Instituto realizou ações de conscientização contra o câncer infantojuvenil: Internacional e Athletico Paranaense, dia 31 de outubro, e Grêmio e Cruzeiro, 5 de dezembro.

Todo valor arrecadado será revertido para o Instituto, que oferece aos pacientes apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico e exames especiais. Suas famílias também recebem apoio assistencial com auxílios de vestuário, calçados e alimentos. A instituição também desenvolve projetos de Pesquisas Científicas dedicados ao avanço de novos tratamentos para o câncer infantojuvenil.

Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Referência na assistência de crianças e adolescentes com câncer, proporciona todo o auxílio necessário para a continuidade do tratamento.

Leilão da Coragem – edição de Natal

Produtos: camisas autografadas de todos os jogadores de Internacional e Grêmio que atuaram, respectivamente, nas partidas contra o Athletico Paranaense (31/10) e Cruzeiro (05/12)/ Dia 16/12, às 13h/ Lance através do site www.leiloes.com.br

