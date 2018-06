Instituto do Câncer Infantil expõe camisa da Seleção Brasileira e da dupla Grenal no shopping Iguatemi

De 23 a 25 de junho, das 10h às 22h, quem passar no 2º andar do Shopping Iguatemi Porto Alegre, no corredor da nova expansão, vai poder curtir a camisa do Brasil e da Dupla Grenal, além das luvas dos goleiros Danilo Fernandes (Internacional) e Paulo Victor (Grêmio), autografadas pelos atletas. O material faz parte do Leilão da Coragem, uma iniciativa do Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com a Pestana Leilões. O ICI vai leiloar camisas da Seleção e da dupla Grenal doadas por craques do futebol, com renda revertida para as ações da entidade. Um dos itens mais cobiçados é a camisa do Brasil autografada por quase todos os jogadores e doada pelo preparador de goleiros, Claudio Taffarel. Entre os jogadores que deram seu autógrafo na camisa número 17 de Fernandinho, estão Neymar, Alisson, Geromel, Thiago Silva, Douglas Costa, Fred, Taison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Para auxiliar o público, voluntários do Instituto do Câncer Infantil (ICI) estarão no local da exposição acompanhados do Leão da Coragem, símbolo da entidade. Vídeos de personalidades gaúchas que apoiam o ICI serão exibidos com mensagens de incentivo para que os torcedores participem da ação social.

Para participar do leilão online que começou no dia 08 de junho, basta se cadastrar no site: www.leiloes.com.br e dar o lance para demonstrar o seu amor pelo futebol e, principalmente, o apoio ao Instituto do Câncer Infantil, que há mais de 26 anos atua no combate ao câncer infantojuvenil. No dia 28 de junho, às 20h, será realizado o leilão, com lances presenciais e online simultâneos. Os participantes online poderão dar lances de onde estiverem e acompanhar o leilão ao vivo com transmissão de áudio e vídeo do pregão, via internet, no site da Pestana Leilões.

Deixe seu comentário: