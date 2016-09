Instituto do Câncer Infantil inaugura dia 28 nova sede no bairro Santana

O Instituto do Câncer Infantil prepara a inauguração de seu novo centro, que abrirá suas portas ao público no dia 01 de outubro. Localizado na Rua São Manoel, 850, no bairro Santana, na Capital, o espaço reitera o compromisso da instituição, considerada um dos principais centros de excelência na América do Sul no tratamento do câncer infantil.Dois momentos marcam o lançamento, uma apresentação das instalações à imprensa dia 28 pela manhã, e para autoridades, lideranças e demais convidados às 19h. A construção levou dois anos e foi possível mediante a captação nos últimos 10 anos de recursos por parte da comunidade. Foram 12 mil doadores e o montante arrecadado na ordem de nove milhões de reais. São 65 funcionários e 500 voluntários.

“Temos projetos lindos”, afirma com entusiasmo o diretor da instituição, o médico oncologista Algemir Brunetto. Diz ele, que até então todos os encaminhamentos por parte do ICI vinham sendo direcionados ao Hospital de Clínicas, pela sua vocação enquanto hospital universitário e pelo atendimento nesta área, de alta complexidade, exigindo um conjunto de especialistas e apoio que não é qualquer hospital que pode oferecer. Os planos do ICI são de estender a partir de agora para a Santa Casa e hospitais da PUC e Conceição, além de todo o Estado e ainda Santa Catarina. “Nosso objetivo é salvar vidas”, aponta Brunetto ao enfatizar que os índices de cura no RS passaram nos últimos 25 anos de existência do ICI de 40% para 73%. “A expansão faz parte do projeto de fortalecimento sustentável da instituição”.

O novo Centro vai disponibilizar laboratórios, inclusive de pesquisas, “um amplo espaço com equipe multidisciplinar pois queremos acompanhar os pacientes depois da cura, pelo resto de suas vidas”. Outra novidade que o diretor Brunetto adianta é a parceria com o Sicredi, através da instalação de um call center para atender e orientar o encaminhamento ao ICI de pacientes de todo o País. “Estamos criando uma rede nos 40 principais centros brasileiros, que ficará sob nossa coordenação”. Segundo ele, os objetivos também passam “pelo aumento nos índices de cura da doença”, que afeta principalmente a faixa etária de zero a 19 anos.

