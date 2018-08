Instituto do Câncer Infantil inicia atividades em comemoração ao Setembro Dourado

Um domingo de solidariedade e alegria. É o que o Instituto do Câncer Infantil vai promover dia 2 de setembro em parceria com Pedal da Inclusão e Bike Tour POA. O evento Pedal pela Vida abre as atividades em comemoração ao Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer infantojuvenil e contará com diversas atrações.

Para participar da ação basta trazer alimentos não perecíveis ou a doação de R$10,00, além da bicicleta e muita disposição. A partir das 14h, interessados podem comparecer à sede do ICI (Rua São Manoel, 850) para realizarem sua inscrições. A saída com as bikes será às 15h. Com duração de duas horas, o Pedal Pela Vida terá um circuito que vai passar por pontos turísticos de Porto Alegre como o Centro Histórico, Gasômetro, Prefeitura, entre outros.

Para quem não curte ou não pode andar de bicicleta, ainda poderá desfrutar de foodtrucks, brinquedos, atrações, erva para chimarrão, brechó e a oportunidade de conhecer o Instituto no Portas Abertas do ICI.

PEDAL PELA VIDA

02 de setembro/ Saída da Rua São Manoel, 850 (sede ICI) / A partir das 14h /Inscrição: Alimentos não perecíveis ou a doação de R$10,00

