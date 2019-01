Instituto do Câncer Infantil lança campanha de Troca Solidária para arrecadar materiais escolares

Acaba de ser lançada a mais nova campanha do Instituto do Câncer Infantil, a Troca Solidária. Com a aproximação do ano letivo e da realização da Campanha de Material Escolar, o ICI estará realizando, nos meses de janeiro e fevereiro, uma troca solidária: quem doar uma mochila, ganha duas camisetas da Corrida pela Vida, ou na doação de dois cadernos (96 folhas), ganha uma camiseta da Corrida pela Vida. Até o início das aulas, crianças e adolescentes cadastrados e assistidos pelo ICI, matriculados no ano letivo, recebem um kit de material escolar.

A Troca Solidária

Edição Volta às Aulas acontece até 28 de fevereiro e pode ser realizada na Sede do ICI (Rua São Manoel, 850). Para mais informações, o telefone é (51) 3331-8704. As camisetas são de edições passadas do evento, com numeração e cor de acordo com a disponibilidade.

