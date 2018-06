Instituto do Câncer Infantil lança Leilão da Coragem

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) e a Pestana Leilões promovem o Leilão da Coragem, que vai leiloar camisas da Seleção e da dupla Grenal doadas por craques do futebol, com renda revertida para as ações da entidade. Nesta sexta-feira, dia 08 de junho, torcedores de todo o país já poderão participar, dando lances online, mediante cadastro no site www.leiloes.com.br. O encerramento do leilão ocorrerá no dia 26 de junho.

Um dos itens mais cobiçados é uma camisa da Seleção Brasileira autografada por quase todos os jogadores escolhidos pelo treinador Tite, doada pelo preparador de goleiros do Brasil, Claudio Taffarel. Há mais de 25 anos colaborador do ICI, o ex-goleiro da Seleção coletou os autógrafos dos craques assim que eles chegaram à Granja Comary, onde ocorreu a preparação para a Copa do Mundo. A camisa canarinho foi oficialmente entregue ao Instituto por Andrea Taffarel, esposa do ex-goleiro da Seleção, durante o jantar anual, ocorrido em Porto Alegre.

Entre os jogadores que deram seu autógrafo, estão Neymar, Alisson, Geromel, Thiago Silva, Douglas Costa, Fred, Taison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus. A camisa é a de número 17, de Fernandinho.

Também fazem parte do leilão camisas autografadas por atletas da dupla Grenal e luvas dos goleiros Danilo Fernandes (Internacional) e Paulo Victor (Grêmio), cedidas pela Poker.

Para participar do leilão online, basta se cadastrar no site: www.leiloes.com.br e dar o lance para demonstrar o seu amor pelo futebol e, principalmente, o apoio ao Instituto do Câncer Infantil, que há mais de 26 anos atua no combate ao câncer infantojuvenil. No dia 26 de junho, às 20h, será realizado o leilão, com lances presenciais e online simultâneos. Os participantes online poderão dar lances de onde estiverem e acompanhar o leilão ao vivo com transmissão de áudio e vídeo do pregão, via internet, no site da Pestana Leilões.

