Instituto do Câncer Infantil realiza a 23ª Corrida pela Vida no próximo domingo (16)

Evento promovido pelo Instituto do Câncer Infantil e realizado em parceria com o CORPA (Clube dos Corredores de Porto Alegre), a 23ª Corrida pela Vida tem largada no Barra Shopping Sul, às 8h30, para a modalidade competitiva, e às 10h, para a caminhada solidária.

Neste ano, a expectativa do Instituto é de ultrapassar o número de 6 mil participantes para as duas modalidades. Os recursos arrecadados com a realização da 23ª Corrida pela Vida serão destinados para a manutenção do Centro Integrado de Apoio, nova sede do Instituto do Câncer Infantil, que abriu para a comunidade no dia 01 de outubro. No local, cerca de 300 famílias são atendidas mensalmente.

