Instituto do Câncer Infantil realiza a 25ª Corrida pela Vida de Porto Alegre. Evento acontece dia 25 com saída do BarraShoppingSul

Quando a causa é boa, vale correr, caminhar e torcer. O Instituto do Câncer Infantil realiza no próximo dia 25 de novembro a 25ª Corrida pela Vida, evento tradicional de Porto Alegre. Com saída do BarraShoppingSul, a competição conta com duas modalidades: corrida competitiva (com percursos de 3, 5 e 10km) e caminhada (3km). Para os corredores, a largada será a partir das 8h30. Já para quem vai caminhar, a largada será às 10h.

Para a caminhada, o participante deve adquirir a camiseta da corrida, na sede do Instituto. A camiseta custa R$25,00 e está disponível nas cores rosa, azul, verde e roxo, em diversos tamanhos. Já para os corredores, as inscrições podem ser realizadas pelos sites: www.ici.ong/corridapelavida, www.esportif.com.br, www.focoradical.com.br ou diretamente na sede do ICI (Rua São Manoel, 850 – Bairro Rio Branco, Porto Alegre). O competidor adquire um kit com uma camiseta em poliamida alusiva à prova, uma saco mochila, um boné e uma braçadeira. A numeração, que deve ser afixada no peito do atleta, será entregue junto com o kit, no dia 24/11/18.

No dia do evento, também haverá uma arena no local, onde patrocinadores e parceiros trarão diversas atrações e atividades para o público participante.

A Corrida pela Vida é uma iniciativa do Instituto do Câncer Infantil em parceria com o Clube de Corredores de Porto Alegre, entidade responsável pela organização do percurso competitivo. Os recursos arrecadados com o evento serão destinados à assistência de crianças e adolescentes com câncer e para a manutenção do Centro Integrado de Apoio, Sede do Instituto. O ICI assiste em torno de 250 famílias por mês.

25ª Corrida pela Vida de Porto Alegre / 25/11/2018/ Barra Shopping Sul | Horário: 8h30min (corrida) e 10h (caminhada)/ Av. Diário de Notícias, 300 | Porto Alegre | RS.

Inscrições /Corrida competitiva – R$ 85,00: até 16/11 através dos sites www.ici.ong/corridapelavida, www.esportif.com.br, www.focoradical.com.br ou na Sede do ICI

Caminhada – camiseta de algodão no valor de R$ 25,00: através do site www.ici.ong/corridapelavida ou na Sede do ICI

