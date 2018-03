Instituto do Câncer Infantil realiza Brechó Solidário

No próximo sábado (10), a partir das 11h, o Instituto do Câncer Infantil irá promover mais uma edição do Brechó Solidário. O evento acontecerá em frente à sede da instituição (Rua São Manoel, 850), ocupando um pedaço da via, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. No dia, serão promovidas oficinas e shows,além da participação de uma série de influenciadores digitais, como Bruna Tramontina, Fernanda Braga, Nelson Quinto, Cris Azambuja, Dani Pereda, entre outros. Haverá ainda food trucks como opção de alimentação para os participantes do Brechó.

Com roupas, calçados e acessórios em liquidação, o Brechó tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção da instituição e dos serviços oferecidos a crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Na mesma data, em paralelo, acontece o Portas Abertas – evento que possibilita à comunidade conhecer a estrutura e o trabalho realizado pelo ICI. Para mais informações, o telefone de contato é (51) 3331-8704.

Deixe seu comentário: