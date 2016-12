Instituto do Câncer Infantil realiza Pet Terapia em parceria com o Hospital de Clínicas

O Instituto do Câncer Infantil – ICI realiza, em parceria com a Hercosul Alimentos, uma atividade de pet terapia para interação das crianças atendidas com animais nos hospitais parceiros e na sala de recreação da sua sede. A ação é coordenada pelo adestrador Jone Batista Cardoso e conta com a participação do cachorro Buzz.

Como forma de ampliar essa atividade e proporcionar bem-estar para mais pacientes, a partir da quinta-feira (15/12) às 9h, as crianças com câncer atendidas pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) terão a oportunidade de vivenciar essa experiência. A primeira ação será realizada na Casa de Apoio do hospital, local que acolhe pacientes do interior e de outros estados.

Segundo Dr. Alejandro Arancibia, médico Oncologista Pediátrico e Coordenador Médico do ICI, os benefícios da Terapia Assistida por Animais (TAA) incluem aumento das células de defesa, que deixam o organismo mais tolerante a bactérias e ácaros, diminuindo a probabilidade do desenvolvimento de alergias e problemas respiratórios. “O estímulo do animal faz com que aumente o nível de endorfina, ajudando a minimizar os efeitos da depressão”, explica Arancibia. “Também diminui a solidão e a inibição dos pacientes, melhorando consideravelmente o comportamento social. Ainda, colabora para a descontração do clima de um ambiente hospitalar, aumenta o desejo de lutar pela vida e melhora as relações interpessoais, como a comunicação entre o profissional e o paciente.”

Pet Terapia na Casa de Apoio – HCPA

– Data: 15 de dezembro

– Horário: 9h

– Local: Casa de Apoio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Rua Ramiro Barcelos, 2350, Porto Alegre)

