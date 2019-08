O Instituto Estadual do Livro (rua André Puente, 318, na capital) sedia, na quarta-feira (21), às 15h30, Roda de Leituras coordenada pela escritora Laura Rangel. Será comentada a obra Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto, à luz do Dicionário da Cultura Pampeana Sul-Rio-Grandense, de Aldyr Garcia Schlee. Aberta ao público, a atividade recebe o Colégio Estadual Marechal Floriano Peixoto.

Deixe seu comentário: