A Polícia Civil gaúcha recebe, nesta sexta-feira (29), a doação de 220 pistolas, modelo Glock G22, calibre .40, adquiridas e repassadas ao Estado pelo Instituto Cultural Floresta. A solenidade de entrega ocorre no Salão Alberto Pasqualini, do Palácio Piratini, às 10h. O evento terá a presença do governador José Ivo Sartori.

