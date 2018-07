O Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS) órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública comemorou, nesta terça-feira (17), seu 21º aniversário. Para marcar a solenidade a direção inaugurou a galeria com as fotos de todos os diretores-gerais de 1997 até 2018. O mural se encontra no saguão do 3º andar – ala norte.

