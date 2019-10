Com mais de 25 anos de atuação no Instituto Goethe, o alemão Stephann Hoffmann é o novo diretor da instituição cultural germânica em Porto Alegre. Professor do idioma e consultor jurídico, ele viveu entre 1999 e 2008 no Brasil, ocupando cargos de direção da entidade em Salvador (BA) e Rio de Janeiro. Até o mês passado, Hoffmann atuava como vice-diretor do Goethe em Portugual.

Deixe seu comentário: