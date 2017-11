Instituto Justiça Fiscal convida para o debate “Tributação e Desigualdade no Século XXI: o caso brasileiro”

“Tributação e Desigualdade no Século XXI: o caso brasileiro” será debatido no dia 20, no Plenarinho da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, às 18h30min.

O encontro reúne nomes importantes da economia: Sérgio Gobetti, do Ipea, Mrcelo Lettieri, do IJF (Instituto Justiça Fiscal), e o professor da Ufrgs e integrante do IJF Antônio David Cattani.

O evento tem entrada gratuita.

Instituto Justiça Fiscal

O IJF (Instituto Justiça Fiscal) é uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre e atuação em todo o território nacional. Tem por finalidade o aperfeiçoamento do sistema fiscal com vistas a torná-lo mais justo e capaz de contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais.

A sua criação está apoiada no pressuposto de que é necessário criar condições para que o debate sobre o sistema fiscal nacional e sobre a justiça fiscal não fique restrito a um conjunto reduzido de agentes, normalmente mais voltados à defesa de interesses privados, mas seja assimilado e apropriado por toda a sociedade, condição indispensável para se garantir a precedência do interesse público.

É fruto da iniciativa de um conjunto de pessoas e de entidades representativas que compartilham a idéia de que o sistema fiscal, que compreende a definição das políticas e a administração do ciclo das finanças públicas, da arrecadação à execução dos gastos e controle dos recursos públicos, é elemento constituinte do Estado e definidor do seu modelo. Aperfeiçoar o sistema fiscal tendo por base os fundamentos da justiça fiscal é forma de contribuir para a construção de uma sociedade justa, livre e solidária.

SERVIÇO:

O quê: Debate “Tributação e Desigualdade no Século XXI: o caso brasileiro”

Debatedores: Economistas Sérgio Gobetti, do Ipea, Mrcelo Lettieri, do IJF (Instituto Justiça Fiscal), e o professor da Ufrgs e integrante do IJF Antônio David Cattani.

Quando: dia 20/11 (segunda-feira)

Onde: Plenarinho da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, às 18h30min

Entrada: Franca

