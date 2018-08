Instituto Safeweb promove caminhada em Porto Alegre. A atividade promete reunir mais de 200 pessoas na estrutura do projeto da Ecobarreira, no sábado (04)

O Instituto Safeweb, braço social da empresa Safeweb, realiza no próximo sábado (04), a caminhada EU SOU ECORRESPONSÁVEL. A atividade, promovida em parceria com a SLC Agrícola e com o escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados, promete reunir mais de 200 pessoas na estrutura do projeto da Ecobarreira, às margens do Arroio Dilúvio, a partir das 10h.

Com o objetivo de mobilizar um maior número de pessoas e difundir conhecimento na área de educação ambiental, a ação prevê uma abordagem sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Após a apresentação, os participantes serão convidados a iniciar uma caminhada. Considerado simbólico, o trajeto de aproximadamente um quilômetro, irá contemplar uma passagem pelo Parque Marinha do Brasil e pela beira do Lago Guaíba, fazendo a conexão do Instituto Safeweb e seus projetos

com a bacia em questão.

No retorno, os participantes poderão permanecer na estrutura desfrutando de bergamota e uma roda de chimarrão, que será montada com o apoio da Nutrimate. Será mais um momento de confraternização e troca de informações.

Para o Presidente do Instituto Safeweb, Luiz Carlos Zancanella Junior, a iniciativa vem para reforçar o trabalho do Instituto na área de educação ambiental. “Além das conexões que sempre buscamos, essa ação demonstra nossa vontade de fazer mais, e ainda, trabalhar questões que precisam ser

disseminadas dentro da sociedade. É o caso dos ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desejamos alinhar as atividades do Instituto com essa temática e queremos que todos tenham alcance do que isso significa, a fim de que possamos juntos colocar em prática todo esse conteúdo. Neste contexto, Junior ressalta ainda a importância de se trabalhar o conceito da Corresponsabilidade. “Cada vez se faz mais necessária a consciência de que precisamos pensar em fazer a nossa parte dentro de algo que é coletivo. Só assim conseguiremos resultados maiores e mais efetivos na construção de um

mundo melhor para as futuras gerações”, enfatizou.

Quem quiser participar da caminhada EU SOU ECORRESPONSÁVEL deve realizar a inscrição através do site bit.ly/ecorresponsavel. A efetivação da inscrição garante a reserva de camiseta que será disponibilizada gratuitamente.

