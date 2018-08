Instituto Simutec amplia oferta de cursos e eventos

O Instituto Simutec, pioneiro na Região Sul na oferta de treinamento médico com simuladores e realidade virtual, oferece cursos exclusivos em diversas especialidades e também eventos especiais para oportunizar o conhecimento e a experimentação do método por graduandos em Medicina, residentes e profissionais. Neste mês de agosto, acontecem a segunda edição do Simutec Experience e o primeiro Curso de Artroscopia.

O Simutec Experience, no dia 25 de agosto, tem entrada franca e contemplará médicos residentes e graduandos. Trata-se de uma oportunidade única para os futuros cirurgiões experimentarem os oito tipos diferentes de simuladores com realidade virtual que possibilitam treinar diversos procedimentos nas áreas de Videolaparoscopia, Ultrassonografia, Artroscopia, Angiografia Intervencionista, Endoscopia e Exame do Assoalho Pélvico, além das caixas brancas, em um ambiente seguro e próprio para as práticas, com orientação de especialistas em simulação e supervisão do coordenador médico Prof. Dr. Miguel Nácul. As inscrições estão abertas no site (http://institutosimutec.com.br/index.php/simutec-experience).< /p>

Também com inscrições abertas, acontece no dia 31 de agosto, das 18h às 22h, e 1º de setembro, das 8h às 18h, no Centro de Treinamento em Porto Alegre, o primeiro Curso de Artroscopia. Com 12 horas/aula de duração e utilização do simulador Arthro Mentor, contemplando teoria e prática, o treinamento inédito é voltado para residentes da área e especialistas em Ortopedia e Traumatologia. Os coordenadores médicos são: Dr. José Mauro Zimmermann Jr., ortopedista cirurgião de joelho, e Dr. Ricardo Canquerini, ortopedista cirurgião de ombro e cotovelo. As vagas são l imitadas e os interessados podem solicitar o programa completo do curso, valores e outras informações pelo telefone/ WhatsApp 51 98136-5205.

Deixe seu comentário: