Instituto Simutec apresenta simulador inédito no RS

O Instituto Simutec, especializado na oferta de treinamento médico através de simuladores com realidade virtual, apresentou à comunidade médica gaúcha o Lap Mentor III, equipamento de última geração, pioneiro do Rio Grande do Sul, dotado de óculos de realidade aumentada. O evento de apresentação do simulador que oferece possibilidades inéditas em termos de treinamento médico em procedimentos minimamente invasivos, foi realizado no Centro de Treinamento, em Porto Alegre, em 22 de novembro. Com o novo simulador, foi elevado de 43 para 47 o número de procedimentos simulados que integram os diversos programas de treinamento disponíveis.

A demonstração foi conduzida pelo Coordenador Médico Prof. Dr. Leandro Totti Cavazzola, que destacou as vantagens do equipamento em termos de retorno áptico e sensação de imersão no ambiente cirúrgico que são proporcionados ao trainee. “Esse novo simulador, usado no treinamento de habilidades em Videolaparoscopia, conta com os seguintes módulos adicionais: Fechamento de Cúpula Vaginal, Colangiografia, Hérnia Inguinal, e Lobectomia”, completou.

Estiveram presentes o Prof. Dr. Milton Berger, Vice-presidente Médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Prof. Dr. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino – HCPA , o Prof. Dr. Miguel Prestes Nacul, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Moinhos de Vento (HMV) e o Prof. Dr. Brasil Silva Neto, Adjunto Cirúrgico da VPM. Representando o Instituto Simutec também participaram o Diretor de Projetos Luís Ramon Petrillo, a Gerente de Simulação e Tecnologia Patrícia Ribeiro e a Gerente de Negócios Tatiana Arenhart Zaleski.

