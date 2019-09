Instituto Tânia Zambon promove o Celebration Power Life, maior evento de transformação de equipes da América Latina

A cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, atrairá entre os dias 4 a 6 de outubro um público de 10 mil pessoas para o Celebration Power Life, promovido pelo Instituto Tânia Zambon (ITZ). Considerado o maior evento de transformação de equipes da América Latina, o Celebration Power Life será uma imersão de três dias com Tânia Zambon, coach nº 1 do Brasil segundo a RankBrasil Recordes, e sua equipe. Serão mais de 100 expositores e painéis, com convidados nacionais e internacionais.

Giovanna Antonelli, Dr. Samuel Dalle Laste, Rafael Terra, Michael Lopes D’Ávila, Alex Duarte e Alla Ignashchenkova, além da própria Tânia Zambon, são os nomes que compõem o casting do

Celebration Power Life. O evento trará diversos conteúdos sobre técnicas internacionais para vendas, gestão de negócios, saúde e gestão emocional, entre outras informações essenciais para quem deseja ter melhores resultados pessoais e profissionais. A técnica “20-70-10”, conteúdo próprio de Tânia Zambon, que faz aumentar a produtividade de equipes, será um dos temas compartilhados com os participantes.

Entre os destaques da programação, Tânia Zambon fará a palestra “Como Levar a sua Equipe a um Nível de Alta Perfomance em Vendas e Comprometimento”, em que abordará aspectos como gestão emocional e gerenciamento de conflitos, como combater medo e ansiedade na era tecnológica, como ressignificar relacionamentos na vida pessoal e profissional; entre outros. Já a atriz Giovana Antonelli apresentará: “Vai Dar Certo: Como Alcançar Uma Carreira de Sucesso”. Com 28 anos de carreira, diversos prêmios conquistados e empreendedora com um portfólio diversificado de projetos, Giovana fará o papel de Tânia Zambon na cinebiografia sobre a coach, que será rodado em 2020.

Outra palestra será a do Dr. Samuel Dalle Laste, intitulada “Mudança de Mindset”, médico que cujo entendimento é de que a pessoa pode envelhecer com saúde e bem-estar por meio da redução da gordura corporal e melhora da capacidade cardiorrespiratória e do sistema imunológico. “50 Estratégias Para Vendas nas Mídias Sociais”, por sua vez, será abordado por Rafael Terra, jornalista especializado em Marketing Digital.

O empresário, escritor, master coach e trainee Michael Lopes D’Ávila, presidente do ITZ, levantará a questão “Como a Sua Equipe Pode se Tornar um Rolo Compressor em Vendas?”. “Diversidade e Transformação Social” é o que Alex Duarte exporá no Celebratio Power Life. Múltiplo, Duarte é jornalista, Psicopedagogo Clinico, empresário, Educador Social e diretor do filme e projeto “Cromossomo 21”, o qual tem apoio do ITZ.

A atração internacional do evento fica por conta da professora e neurocientista alemã Alla Ignashchenkova, cuja palestra traz o instigante título: “Aplicando estratégias de neuromarketing para alcançar o sucesso profissional e pessoal”. Em sua exposição, Alla, PhD em Neurociência e professora da Universidade de Tübingen, na Alemanha, apresentará as mais recentes descobertas dos mecanismos cerebrais subjacentes à percepção humana e ao processamento de informações. Além disso, vai explicar como os métodos usados ​​na pesquisa em Neurociência podem ser aplicados para melhorar as estratégias de marketing, entre outros pontos.

“A maior limitação das pessoas sempre foi mental. Vencer o inimigo interno: isso é o mais difícil”, sustenta Tânia Zambon. “Nossa missão é transformar a vida das pessoas em qualquer parte do mundo. Acreditamos que, através da energia e paixão, conseguimos despertar o melhor no outro. nos consideramos verdadeiros entusiastas e promovemos a cordialidade e bem-estar em nossa organização”, diz Tânia. “Enquanto uns contam histórias, nós mostramos resultados”., finaliza Tânia com o vencedor slogan que resume a missão do seu trabalho à frente do ITZ.

As palavras de Tânia são comprovadas por aqueles que experenciaram na prática o Celebration Power Life e assimilaram aquilo que a coach e sua equipe transmitiram. “Tânia entra no teu ‘eu’ e te sacode por dentro de um jeito que eu jamais imaginei que alguém pudesse fazer”, conta Sandra Gancine, Master Coach que participou da edição anterior do Celebration Power Life. Quem também relata sua experiência positiva é o empresário Felipe Machado. “Com o que aprendemos nos cursos do Instituto, nós conseguimos passar a barreira dos 100% em apenas um mês, pois chegamos a 130% no faturamento”, relata aquilo que ocorre com diversos outros empresários e profissionais depois do contato com os conteúdos do ITZ.

