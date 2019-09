Instituto Tânia Zambon promove Tour Celebration em Porto Alegre

“Enquanto uns contam histórias, nós mostramos resultados”. Com este slogan vencedor, o instituto que leva o nome da coach gaúcha Tânia Zambon promove, a Tour Celebration, que estará na cidade gaúcha de Porto Alegre, no dia 17 de setembro (terça-feira). A palestra “Como Aumentar o Faturamento na Era da Inovação & Tecnologia” ocorrerá na sede da Sociedade Italiana do RS (Rua General João Telles, 317 – Bom Fim), a partir das 19h30. A entrada é gratuita mediante a entrega de um quilo de alimento não-perecível, cujo montante será doado a uma instituição da cidade por meio de um parceiro local.

A Tour Celebration será conduzida por Michael Lopes D’Ávila, empresário, escritor, master coach e trainee, que abordará conteúdos sobre técnicas internacionais para vendas, gestão de negócios, saúde e gestão emocional, entre outras informações essenciais para quem deseja ter melhores resultados pessoais e profissionais. Entre os temas, a técnica “20-70-10”, que faz aumentar a produtividade de equipes. D’Ávila, Presidente do Instituto Tânia Zambon, possui treinamento nos Estados Unidos por Anthony Robbins, das certificações método APG, pelo ISMS – International Society Of Neuro Semantics, e em PNL – Programação Neuro Linguística, além de outras importantes qualificações.

O evento em Porto Alegre é uma prévia do Celebration Power Life, que acontece entre os dias 4 e 6 de outubro, no Serra Park, em Gramado. Maior evento de transformação de equipes da América Latina, promove uma imersão de três dias com Tânia Zambon e sua equipe. Com mais de 100 expositores e painéis com convidados nacionais e internacionais, o evento irá, ainda, reunir mais de 10 mil pessoas das mais diversas áreas e segmentos.

“Nossa missão é transformar a vida das pessoas em qualquer parte do mundo. Acreditamos que, através da energia e paixão, conseguimos despertar o melhor no outro. nos consideramos verdadeiros entusiastas e promovemos a cordialidade e bem-estar em nossa organização”, diz Tânia.

Serviço/ Tour Celebration ITZ em Porto Alegre – palestra “Como Aumentar o Faturamento na Era da Inovação & Tecnologia” / 19h30 , 17/09/ Sociedade Italiana do RS (Rua General João Telles, 317 – Bom Fim)/ Entrada gratuita mediante a entrega de um quilo de alimento não-perecível, cujo montante será doado a uma instituição de Porto Alegre por meio de um parceiro local.

Inscrições: (54) 99617.0086

