Instituto VER realiza Teste do Olhinho para os filhos de venezuelanos

No dia 10h de novembro, às 9h, na Igreja da Pompéia, no bairro Floresta, na Capital, Rosane da Cruz Ferreira, oftalmologista e pediatra, fundadora e responsável técnica do Instituto VER, estará presente, ao lado do presidente Administrativo do IVER, João Firme, comemorando os 10 anos da instituição e realizando o Teste do Olhinho aos filhos dos imigrantes venezuelanos. Os pais devem apresentar o laudo técnico do oftalmologista para que os filhos sejam atendidos.

Mais informações no site www.institutover.org.br .

