Integração entre órgãos rodoviários do RS reforçará segurança em estradas no verão

A união de nove instituições estaduais e federais resultará em um conjunto de ações para reforçar a segurança das estradas que levam aos principais destinos turísticos do verão gaúcho. Representantes dos órgãos que administram a malha rodoviária do Rio Grande do Sul deram início nesta quinta-feira (7) ao planejamento integrado para atender às vias com maior volume de veículos no período.

A reunião, proposta pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, foi realizada na sede da concessionária de rodovias CCR Viasul, em Porto Alegre. O titular da pasta destacou a importância da união para a operação eficiente da malha viária entre os meses de maior movimento nas estradas. “Com integração e inovação, vamos discutir soluções que possam garantir um trânsito seguro aos veranistas”, salientou Costella. “Nossa meta é fazer com que os usuários cheguem bem ao seu destino. Cada vida que pudermos salvar será uma vitória.”

O secretário propôs a divulgação semanal de rodovias que serão fiscalizadas por radares móveis. A ação será realizada em conjunto entre as secretarias de Logística e Transportes e da Segurança Pública, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar).

“Priorizaremos as estradas mais movimentadas, que vão desde o Litoral Norte à Serra, mas também utilizaremos os equipamentos nas demais”, completou. “Essa iniciativa tem cunho educativo e, além disso, dará a certeza aos motoristas de que o Estado se faz presente.”

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak Júnior, elogiou a mobilização das instituições e avaliará a possibilidade de empréstimo dos radares móveis que não estão sendo utilizados nas rodovias federais. “Tenho certeza de que, trabalhando juntos, faremos a melhor operação verão da história”, projetou.

O comandante do CRBM, coronel José Henrique Gomes Botelho, disse que o policiamento nas rodovias estaduais terá como foco coibir o excesso de velocidade e o consumo de álcool ao volante. “Devemos fechar o ano com uma redução de 20% no número de mortes em nossas estradas e daremos atenção especial ao movimento do verão”, afirmou.

O diretor-geral do Daer, Sívori Sarti da Silva, anunciou que serão disponibilizadas 130 linhas extras de ônibus intermunicipais. “Essa medida tem como objetivo atender à demanda crescente por transporte coletivo a partir do fim do ano”, explicou.

Para o diretor-presidente da CCR Viasul, Roberto Calixto, a integração dos órgãos estaduais e federais favorece o atendimento eficiente ao usuário de rodovias. “Esse é o nosso objetivo enquanto prestadores de um serviço público”, enfatizou. “Ficamos honrados em receber essa reunião, que mobilizará forças por um trânsito mais seguro.”

Também participaram do encontro representantes do gabinete do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior; da Secretaria da Segurança Pública; do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes); da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres); do Corpo de Bombeiros Militar do RS; e da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).