Integrante de banda britânica é preso após ser acusado de estupro por fã

O cantor e compositor Oritsé Williams foi detido e interrogado por policiais após ter sido acusado de estupro por uma fã. A jovem, de 20 anos, alega ter sido atacada pelo inglês no último dia 2 de dezembro depois de conhecê-lo em um show.

A vítima, uma garçonete, foi apresentada ao cantor após um show dele em Wolverhampton, na Inglaterra. A jovem conta que ela e uma amiga foram convidadas para ir até o hotel onde o cantor estava hospedado. Elas concordaram e foram até o local.

No hotel, as mulheres tomaram bebidas alcoólicas com ele e um amigo dele. Uma fonte da explicou que, em seguida, as jovens deixaram o local, mas a vítima voltou ao apartamento do astro, onde havia esquecido uma carteira. Nesse momento, ela diz ter sido estuprada pelo cantor.

A polícia foi chamada e prendeu Williams ainda no local. Ele foi encaminhado para uma delegacia, onde foi interrogado e depois liberado. O caso permanece sendo investigado pelas autoridades.

Comentários