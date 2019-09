Integrante de milícia é preso em barbearia no RJ

Conhecido como Dengudo, Willians Tavares Mendonça da Silva, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (13) por policiais da Divisão de Homicídios da Capital (DHC), no Rio de Janeiro. Dengudo é apontado como integrante de milícia que era comandada por Orlando Curicica e foi detido enquanto cortava o cabelo em uma barbearia localizada na zona oeste da cidade.

Ao Portal da RedeTV!, a polícia informou que, além de ter ido até o local com um carro roubado, Willians levava no veículo uma blusa com a inscrição “polícia” uma farda.

O criminoso estava sendo procurado por um mandado de prisão em aberto por organização criminosa, após ter sido identificado como membro de milícia Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Na ocasião, outras 24 pessoas foram apontadas como integrantes do grupo criminoso que atua no Rio de Janeiro.

